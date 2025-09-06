В гарантиях безопасности для Украины есть содержательные вещи на земле, в небе, на море, а также в киберпространстве, сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства в своем вечернем видеообращении оценил неделю, как очень результативную.

— Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония – это география поддержки и мер только за эту одну неделю. Коалиция желающих – 35 стран. В гарантиях безопасности для Украины 26 стран, и это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, это финансирование для нашей армии, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, самое главное – достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость и суверенитет Украины.

– А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии, – сказал президент

Он добавил, что многие из этих компонентов были согласованы с партнерами за основу.

