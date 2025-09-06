РФ из-за украинских дронов меняет тактику на фронте, теперь оккупанты пытаются пробиваться по одному и находить места, в которых можно спрятаться, пишет The Guardian.

Украинские дроны заставляют оккупантов менять тактику

Если раньше российские захватчики пытались небольшими группами атаковать украинские позиции на фронте, применяя бронетехнику, то теперь изменили тактику. Оккупанты пробираются поодиночке пешком, избегая украинских дронов на поле боя и находят места, чтобы спрятаться, рассказал заместитель командира 108-го отдельного штурмового батальона Волки Да Винчи с позывным Афер, пишет The Guardian.

Он отметил, что такая российская тактика более изнурительна для наших военных, поскольку атаки, которые раньше могли проходить один-два раза в день, теперь не заканчиваются. Под небольшим укрытием захватчики пытаются собрать группу из 10 человек и бить по украинским позициям.

По словам Афера, России это дорого стоит, поскольку за сутки украинские военные уничтожили 11 человек. Поскольку такая тактика является убийственной для самих оккупантов, то, скорее всего, они выполняют такие приказы, потому что боятся собственных офицеров.

Как пишет The Guardian, разведывательные беспилотники следят за выжженной линией деревьев к западу от Покровска. По словам Афера, очень опасно даже на минуту отвлечься от наблюдения.

— Развитие дронов FPV (first person view), дистанционно управляемых с помощью встроенной камеры, достиг такого уровня, что так называемая зона поражения теперь простирается на 12–14 км по линии фронта – это расстояние, которое может охватить дрон стоимостью $500, летящий со скоростью до 69 миль в час (96 км/год, — Ред.), — говорится в материале.

Как отмечает Афер, это означает, что вся логистика, которую осуществляют украинские военные, происходит либо пешком, либо с помощью наземных беспилотников. К тому же, наземные дроны также спасают жизнь.

– Вчера ночью мы эвакуировали раненого мужчину с двумя сломанными ногами и ранением в груди, – рассказал заместитель командира батальона.

В то же время, как пишет The Guardian, обе стороны конфликта способны с FPV-дронов перехватывать сигналы друг друга. После обнаружения задача оператора — найти радиочастоту, которую использует беспилотник, и с помощью препятствователей обездвижить его.

– Мы перехватываем около 70%, – сказал руководитель команды Александр с позывным Шони.

Однако военный признал, что оккупанты достигают определенных успехов.

– Сейчас это война дронов, и есть щит, и есть меч. Мы – щит, – заметил Александр.

Как говорит оператор дронов в Волках Да Винчи, один пилот БпЛА способен выполнить 20 миссий за 24 часа.

– Поскольку россияне ведут наступление, основной целью является их пехота, — говорит он.

Шони откровенно признает, что за это время он “убивает, по меньшей мере, трех российских солдат” в смертельной борьбе между землей и воздухом”, добавляют в материале.

