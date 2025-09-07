За минувшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений.

Такие данные 7 вересня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 7 вересня 2025

Ситуация в Украине на 7 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено семь атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и Нововасильевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодцы, Торское и в сторону Шандриголово и Дерилово.

На Северском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло 10 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил 13 атак в районах Щербиновки, Екатериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Сухой Яр, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверово, Молодецкого, Новопавловки, Филии.

На Новопавловском направлении противник осуществил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Комышуваха и в направлении Филии, Александрограда, Новоселовки, Сосновки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении была одна попытка врага прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении вражеские войска наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 7 сентября 2025

личного состава – около 1 088 150 (+970) человек;

танков – 11 163 (+2);

боевых бронированных машин – 23 254 (+11);

артиллерийских систем – 32 516 (+42);

РСЗО – 1 481 (+1);

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 817 (+294);

крылатых ракет – 3 686;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61 054 (+104);

специальной техники – 3 961 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

