По меньшей мере семь человек погибли и еще ориентировочно 56 получили ранения во время ночного обстрела Украины 7 сентября.

Спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.

Атака на Киев

Атака на Киевскую область

Атака на Одесскую область

Атака на Днепропетровскую область

Атака на Запорожскую область

Атака на Сумскую область

Атака на Полтавскую область

Атака на Черниговскую область

Во время обстрела Украины сегодня российские войска применили 823 средства воздушного нападения, среди них:

810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

девять крылатых ракет Искандер-К;

четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 751 воздушную цель:

747 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

четыре крылатые ракеты Искандер-К.

Целями РФ во время обстрела Украины сегодня были семь регионов: Киев и область, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Черниговская области.

Попадания зафиксированы в 33 локациях, падение сбитых обломков в восьми локациях.

Массированная атака на Киев 7 сентября нанесла разрушения в трех районах столицы – Святошинском, Дарницком и Печерском.

В Святошинском районе в шестнадцатиэтажке повреждены последние три этажа.

В одной из девятиэтажек частичное разрушение с четвертого по восьмой этаж. Здесь погибли мать и ее трехмесячный сын, отец ребенка получил тяжелые травмы.

В другой девятиэтажке поврежден третий этаж, спасатели спасли девять человек. Повреждена крыша детского сада.

В Дарницком районе дрон попал в четырехэтажный дом, частично разрушив третий и четвертый этажи. Двое пострадали.

В Печерском районе вспыхнул пожар в здании Кабмина. Огнем охватило верхние этажи.

В целом во время атаки на Киев погибли два человека и пострадали 20 человек.

Российская армия нанесла удар и по Киевской области. Пострадали Броварской, Бучанский и Фастовский районы.

В Броварах ранена 18-летняя девушка – у нее ушибленная рана голени. Пострадавшая госпитализирована.

В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены пять частных домов.

В Фастовском районе повреждены частный дом и конюшня конного клуба. Погибли семь лошадей, конюшня разрушена.

В результате атаки на Одесскую область повреждены многоэтажные жилые дома. На местах удара возникли пожары.

Кроме того, уничтожены автомобили и складское здание. Также враг повредил Дворец спорта и здание ГРАГС.

На данный момент известно о трех пострадавших.

Во время атаки на Днепропетровскую область пострадали Днепр, Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы.

В Днепре в результате удара беспилотника повреждены объекты инфраструктуры.

В Кривом Роге повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобили.

Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены многоэтажки и гараж.

Под ударом также оказался Криворожский район. Там из-за удара БПЛА в Грушевской общине загорелся частный дом.

В Никопольском районе погиб 54-летний мужчина и пострадал 64-летний мужчина.

Повреждены заправки, теплица, четыре хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще два повреждены.

В Синельниковском районе, в Петропавловской и Межевской общинах, поврежден частный дом, а в Покровской — погиб 74-летний мужчина.

В Новопавловке Ореховской общины Запорожской области погибла супружеская пара.

По сообщению главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг нанес удар по селу управляемыми авиабомбами.

Под ударом оказалось и Запорожье. Там повреждены более 20 домов, детский сад, одно из предприятий.

Пострадали 17 человек.

В Путивльской общине враг обстрелял палаточный лагерь.

В результате обстрела от осколочного ранения погибла 51-летняя женщина.

Кроме того, ранения получили еще семь человек, среди которых восьмилетний мальчик и его родители.

Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще четыре человека пострадали во время дронного удара по центру Сум в 13:30 7 сентября – 13-летний мальчик и его шестилетний брат, 30-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В результате попадания на площади Независимости повреждено здание Сумской ОГА.

В Полтавской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях.

В Полтавском районе обломки БПЛА повредили административное здание коммунального предприятия.

Зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и аварийное отключение электроснабжения. Пострадавших нет.

В Кременчуге поврежден мост через реку Днепр. Движение по мосту перекрыто.

В Кременчугском районе повреждены частный дом, автомобиль и предприятие.

В Черкасской области силы противовоздушной обороны работали в пределах области.

В небе над Черкасской областью уничтожено 10 вражеских БПЛА.

На данный момент обращений в экстренные службы о травмированных или повреждении имущества не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

