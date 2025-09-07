Загадочный синяк на руке президента США Дональда Трампа заставил многих людей задуматься, не является ли это чем-то более серьезным.

Эксперты по сосудистым заболеваниям дали свое заключение по этому поводу.

Синяк на руке Трампа: что говорят медики

Специалисты в области здравоохранения из Центра восстановления вен (CVR) поясняют, что, хотя синяки — обычное и доброкачественное явление, некоторые изменения цвета кожи могут быть признаком чего-то гораздо более серьезного.

— Многие пациенты обращаются к нам спустя несколько недель после того, как заметили, что то, что они считали простым синяком, но на самом деле было ранним признаком заболевания вен или даже тромба, — рассказала специалист по венам в CVR Памела Ким.

По словам экспертов, синяки обычно возникают после травмы и со временем меняют цвет: сначала они красные или фиолетовые, а затем по мере заживления становятся зелеными, желтыми или коричневыми.

Тромбы (например, тромбоз глубоких вен) часто остаются красными, опухшими и болезненными, не меняя цвета, и могут возникнуть вообще без какой-либо травмы.

Синяки на ногах могут появиться спонтанно из-за ослабленных или варикозных вен, иногда сопровождаясь болезненностью или отеком.

Дополнительные симптомы, которые должны побудить к медицинскому обследованию:

постоянный отек или жар в конечности;

необычная болезненность без ясной причины;

изменение цвета кожи, который не исчезает;

видимая выпуклость или уплотнение под кожей

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно сотни тысяч людей страдают от образования тромбов, причем многие из них умирают от таких осложнений, как тромбоэмболия легочной артерии.

Неправильная диагностика или задержка в лечении, особенно если тромбы путают с синяками, могут быть смертельно опасны.

Что касается президента Трампа, то синяк на его руке потенциально связан с заболеванием системы кровообращения.

— Хроническая венозная недостаточность может поразить как президента, так и любого другого человека. Она затрагивает миллионы американцев, — предупредили эксперты.

Если вы не уверены, является ли пятно на ноге или теле просто синяком или чем-то более серьезным, не откладывайте, немедленно обратитесь за медицинской помощью к врачу. Ранняя диагностика может спасти жизнь.

Источник: Express

