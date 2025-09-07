Синяки на руке Трампа: какое заболевание может быть у президента США
- Эксперты объяснили, какие состояния могут маскироваться под синяки на коже.
- Медики назвали, как различить синяки и возможные тромбы.
- Специалисты отметили риски запоздалой диагностики венозных заболеваний.
Загадочный синяк на руке президента США Дональда Трампа заставил многих людей задуматься, не является ли это чем-то более серьезным.
Эксперты по сосудистым заболеваниям дали свое заключение по этому поводу.
Синяк на руке Трампа: что говорят медики
Специалисты в области здравоохранения из Центра восстановления вен (CVR) поясняют, что, хотя синяки — обычное и доброкачественное явление, некоторые изменения цвета кожи могут быть признаком чего-то гораздо более серьезного.
— Многие пациенты обращаются к нам спустя несколько недель после того, как заметили, что то, что они считали простым синяком, но на самом деле было ранним признаком заболевания вен или даже тромба, — рассказала специалист по венам в CVR Памела Ким.
По словам экспертов, синяки обычно возникают после травмы и со временем меняют цвет: сначала они красные или фиолетовые, а затем по мере заживления становятся зелеными, желтыми или коричневыми.
Тромбы (например, тромбоз глубоких вен) часто остаются красными, опухшими и болезненными, не меняя цвета, и могут возникнуть вообще без какой-либо травмы.
Синяки на ногах могут появиться спонтанно из-за ослабленных или варикозных вен, иногда сопровождаясь болезненностью или отеком.
Дополнительные симптомы, которые должны побудить к медицинскому обследованию:
- постоянный отек или жар в конечности;
- необычная болезненность без ясной причины;
- изменение цвета кожи, который не исчезает;
- видимая выпуклость или уплотнение под кожей
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно сотни тысяч людей страдают от образования тромбов, причем многие из них умирают от таких осложнений, как тромбоэмболия легочной артерии.
Неправильная диагностика или задержка в лечении, особенно если тромбы путают с синяками, могут быть смертельно опасны.
Что касается президента Трампа, то синяк на его руке потенциально связан с заболеванием системы кровообращения.
— Хроническая венозная недостаточность может поразить как президента, так и любого другого человека. Она затрагивает миллионы американцев, — предупредили эксперты.
Если вы не уверены, является ли пятно на ноге или теле просто синяком или чем-то более серьезным, не откладывайте, немедленно обратитесь за медицинской помощью к врачу. Ранняя диагностика может спасти жизнь.
Источник: Express