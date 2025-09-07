Потери РФ на 7 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 292-е сутки полномасштабной войны достигли 1 088 150 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 7 сентября 2025

  • личного состава – около 1 088 150 (+970) человек;
  • танков – 11 163 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 254 (+11);
  • артиллерийских систем – 32 516 (+42);
  • РСЗО – 1 481 (+1);
  • средств ПВО – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 817 (+294);
  • крылатых ракет – 3 686;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 054 (+104);
  • специальной техники – 3 961 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

