Чтобы получить водительское удостоверение в Украине, нужно учитывать не только знание правил дорожного движения и сдачу экзаменов, но и возраст, с которого разрешено управлять различными видами транспорта. Для каждой категории транспортных средств установлены минимальные возрастные ограничения для водителей.

О минимальных и максимальных возрастных ограничениях для водителей в Украине читайте в нашем материале.

Возрастные ограничения для водителей в 2025 году

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что удостоверения выдаются в соответствии с Положением о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами (постановление Кабинета Министров Украины от 08.05.1993 № 340).

Сейчас смотрят

Какие возрастные ограничения для водителей в Украине:

  • Для того, чтобы управлять мопедами, мотороллерами (категория А1) и мотоциклами (категория А), нужно достичь возраста 16 лет.
  • Управлять легковыми автомобилями до 3,5 т (категория В), а также квадро- и трициклами (категория В1) разрешается с 18 лет. С этого же возраста можно получить права на управление грузовыми автомобилями: до 7,5 т (категория С1) и от 7,5 т (категория С).
  • Водителям, которые планируют управлять автобусами (категории D1 и D) или трамваями и троллейбусами (категория Т), необходимо достичь возраста 21 года. При этом для категорий D1 и D обязательным условием является наличие высшей категории.
  • Составами транспортных средств с тягачом (категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE) можно управлять с 19 лет, если водитель уже имеет право управлять транспортными средствами соответствующих категорий (B, C1, C, D1 или D), но сам тягач не относится к указанным категориям.

До какого возраста можно управлять автомобилем

В настоящее время не установлен максимальный предел, до какого возраста можно управлять автомобилем в Украине, однако действует система обязательных медицинских осмотров:

  • до 55 лет – раз в 10 лет,
  • в возрасте 55–75 лет – раз в 3 года,
  • после 75 лет – раз в 2 года.

Медицинские справки необходимы при получении и продлении водительского удостоверения. Если врачи выявляют противопоказания, права могут ограничить или аннулировать, независимо от возраста водителя.

Читайте также
Водители такси могут получить штраф за отказ говорить на украинском языке
нові штрафи ПДР 2025

Связанные темы:

водіїПравила дорожного движения
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.