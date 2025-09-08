Чтобы получить водительское удостоверение в Украине, нужно учитывать не только знание правил дорожного движения и сдачу экзаменов, но и возраст, с которого разрешено управлять различными видами транспорта. Для каждой категории транспортных средств установлены минимальные возрастные ограничения для водителей.

О минимальных и максимальных возрастных ограничениях для водителей в Украине читайте в нашем материале.

Возрастные ограничения для водителей в 2025 году

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что удостоверения выдаются в соответствии с Положением о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами (постановление Кабинета Министров Украины от 08.05.1993 № 340).

Какие возрастные ограничения для водителей в Украине:

Для того, чтобы управлять мопедами, мотороллерами (категория А1) и мотоциклами (категория А), нужно достичь возраста 16 лет.

Управлять легковыми автомобилями до 3,5 т (категория В), а также квадро- и трициклами (категория В1) разрешается с 18 лет. С этого же возраста можно получить права на управление грузовыми автомобилями: до 7,5 т (категория С1) и от 7,5 т (категория С).

Водителям, которые планируют управлять автобусами (категории D1 и D) или трамваями и троллейбусами (категория Т), необходимо достичь возраста 21 года. При этом для категорий D1 и D обязательным условием является наличие высшей категории.

Составами транспортных средств с тягачом (категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE) можно управлять с 19 лет, если водитель уже имеет право управлять транспортными средствами соответствующих категорий (B, C1, C, D1 или D), но сам тягач не относится к указанным категориям.

До какого возраста можно управлять автомобилем

В настоящее время не установлен максимальный предел, до какого возраста можно управлять автомобилем в Украине, однако действует система обязательных медицинских осмотров:

до 55 лет – раз в 10 лет,

в возрасте 55–75 лет – раз в 3 года,

после 75 лет – раз в 2 года.

Медицинские справки необходимы при получении и продлении водительского удостоверения. Если врачи выявляют противопоказания, права могут ограничить или аннулировать, независимо от возраста водителя.

