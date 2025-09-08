Российские войска часто применяют самолет Ту-95 для бомбардировки украинских городов.

Что известно о российском самолете Ту-95 и какие ракеты он может нести — узнавали Факты ICTV.

Самолет Ту-95: история

Это стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Разработали и приняли на вооружение его в 1950-х годах.

Именно в то время в СССР настаивали на необходимости иметь собственный стратегический межконтинентальный бомбардировщик.

Дело в том, что США уже имели на вооружении Convair B-36, который мог достичь границ СССР, что ставило под угрозу существование Советского Союза. Поэтому было принято решение разработать аналог американского бомбардировщика.

Первые серийные самолеты начали поступать на вооружение в 1956 году на аэродром в Узине, Украина.

Ту-95 стал одним из символов Холодной войны. Кстати, он застал еще Сталина. Именно этот самолет до сих пор остается основным стратегическим ракетоносцем Воздушно-космических сил РФ.

Особенности и использование Ту-95

Главное назначение самолета — уничтожение стратегических объектов в тылу врага, при любых погодных условиях и в любое время суток.

Другая основная роль, которая была отведена Ту-95 — ракетоносец. Самолет может нести до шести ракет во внутренней барабанной установке.

Бомбардировщик оборудован мощнейшими в мире турбовинтовыми двигателями НК-12. Турбина и редуктор этого мотора имеют рекордно высокий коэффициент полезного действия.

Однако, по словам военного эксперта Александра Коваленко, россияне всегда преувеличивают характеристики своих самолетов и реальные возможности двигателей.

— Двигатель НК-12, используемый в Ту-95, был разработан в 1950-х годах. С тех пор он модернизировался. Россияне пытались его постоянно улучшить, поэтому существует большое количество модификаций, — добавляет эксперт.

Коваленко добавляет, что назвать двигатель НК-12 самым мощным в мире трудно, поскольку вся программа российских двигателей находится в стадии деградации.

— Их двигатели не являются достаточно высокотехнологичными, поскольку россияне используют исключительно элемент советского прошлого, который пытаются приспособить к современности. В 1950-х годах двигатель НК-12 был одним из самых мощных, но сейчас он точно не соответствует современным требованиям! — добавляет военный эксперт.

У Ту-95 множество модификаций, однако сейчас российская армия имеет на своем вооружении Ту-95МС и Ту-95МСМ.

Какие ракеты несет Ту-95:

Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Все остальные модели способны нести лишь советские ракеты Х-55 или Х-555 .

Кстати, ракета Х-101 не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты исключительно на внешней подвеске.

Тактико-технические характеристики Ту-95

Длина самолета — 49 м.

Высота — 13 м.

Площадь крыла — 310 м2.

Стреловидность крыла — 35°.

Максимальная скорость полета — 1 000 км/ч.

Стартовая масса — 160 тыс. кг.

Дальность полета — 15 тыс. км.

Характеристики Ту-95МС

Экипаж — 7 человек.

Длина — 49,09 м.

Размах крыльев — 50,04 м.

Максимальная взлетная масса — 185 тыс.

Максимальная скорость — 830 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

В свою очередь самолеты Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101, но на внешней подвеске.

Применение в войне против Украины

11 марта 2022 года около шести самолетов Ту-95МС осуществили пуск десяти крылатых ракет по Днепру, Ивано-Франковску и Луцку.

Днем 23 апреля 2022 года самолетами ТУ-95 из акватории Каспийского моря было запущено несколько крылатых ракет (предварительно Х-555 или Х-101). Две из них были сбиты подразделениями ПВО Украины.

К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить. Запущенные ракеты с Ту-95 поразили один военный объект и жилой дом в Одессе. Известно, по меньшей мере, о пяти погибших.

5 декабря 2022 года глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков Ту-95.

— 14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6-8 меньше, чем планировали), – написал он в Telegram.

Ким призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

В ночь на 9 марта 2023 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Пуски оккупанты, в частности, совершили с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95. Тогда силы ПВО уничтожили 34 из 48 крылатых ракет (Х-101/Х-555 и Калибр).

В ночь на 28 апреля 2023 года враг атаковал Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Около 04:00 9 мая 2023 года россияне совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95МС из района Каспия.

1 мая 2023 года российские войска выпустили по Украине 18 крылатых ракет Х-101/Х-555. Агрессор поднимал самолеты стратегической авиации: девять Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и два Ту-160 из района Каспийского моря. Силы ПВО ликвидировали 15 ракет.

В ночь на 18 мая 2023 года враг атаковал территорию Украины несколькими волнами ракетных ударов. Всего было выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, в том числе с Ту-95. Силам ПВО удалось тогда уничтожить 29 ракет.

Утром 29 декабря 2023 года войска РФ нанесли наиболее массированный ракетный удар по Украине за время полномасштабной войны. В общей сложности враг запустил 158 воздушных целей: ударные беспилотники Shahed-136/131, крылатые и аэробалистические ракеты. В частности, с 18 бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 87 ракет.

С начала 2025 года РФ также регулярно поднимала бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине.

