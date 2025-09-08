Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может превосходить в четыре-шесть раз.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Сырский о ситуации на фронте

Александр Сырский выразил благодарность украинским офицерам, сержантам и солдатам. Отметив, что их профессиональные навыки, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов.

– Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может превосходить в четыре-шесть раз, – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в августе противник рассчитывал получить стратегическое преимущество, осуществить прорыв и окружение украинских войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, а также планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях.

В то же время он отметил, что ВСУ не допустили реализации этих намерений: россияне были вынуждены отложить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Сырский сообщил, что в августе основные усилия ВСУ были сосредоточены на сдерживании противника и нанесении ему максимально возможных потерь.

По его словам, приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, таких как Лиманский, Добропольский, Покровский и Новопавловский, применять тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, защищать украинские города от ударов вражеских ракет и дронов и наносить удары вглубь России.

