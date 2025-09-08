Во вторник, 9 сентября, депутаты Европарламента и глава внешней политики ЕС Кая Каллас обсудят гарантии безопасности для Украины, а также путь страны к членству в Евросоюзе.

Об этом говорится на сайте Европейского парламента.

Так, во время сессии Европарламента 8-11 сентября в Страсбурге евродепутаты обсудят подготовку гарантий безопасности для Украины. 9 сентября в 10:00 по Киеву начнутся дебаты с Каей Каллас по поводу этих гарантий.

9 сентября депутаты заслушают отчет комитета по иностранным делам, в котором призывают правительство Украины не сбавлять темпы реформ на пути к членству в ЕС. С 13:30 до 14:30 состоится голосование за резолюцию с оценкой реформ Украины на пути к ЕС.

В среду, 10 сентября, в 10:00 президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратится к Европарламенту с речью О положении Союза (State of the Union).

– Это знаковое событие для европейской демократии, во время которого президент Европейской комиссии представит текущее состояние дел, достижения за время ее мандата, а самое важное и интересное для всех вас – объявит новые цели и политику на ближайшие годы, – заявил заместитель президента Еврокомиссии Олоф Хилл.

