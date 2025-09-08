Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко посоветовал украинцам подготовиться на случай возможных отключений электроэнергии осенью из-за обстрелов российского агрессора.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

Риски для энергосистемы после атак России

По словам Коваленко, осень является “немного тревожным временем” для энергетиков.

Он добавил, что никто не знает, что будет этой осенью, однако последние российские обстрелы не добавили оптимизма в этом вопросе.

– В любом случае выводы по всем предыдущим атакам на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт (лучше бы не имели, конечно), но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак, – отметил руководитель Yasno.

Он призвал бизнес и население “не расслабляться” и также подготовиться ко всем возможным сценариям.

В частности, населению советуют запастись пауэрбанками и фонариками и проверить их исправность, подзарядить все гаджеты и батареи, продумать, что делать, если света не будет какое-то время, и держать дома запас воды и быстро не портящейся еды.

Бизнес, в свою очередь, призвали провести техосмотр генераторов и установок резервного питания, рассмотреть возможность подключения систем бесперебойного питания (ИБП).

– И никакой паники. Надеемся, что все это нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать, – отмечается в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 293 сутки.

