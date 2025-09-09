Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что вопрос вступления Украины в НАТО следует отложить до окончания войны, относительно членства в Евросоюзе — дискуссии на тему также преждевременны.

Об этом он заявил в интервью литовскому телеканалу LRT.

Навроцкий о членстве Украины в НАТО и ЕС

– Я считаю, что страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это будет означать, что и Польша, и Литва будут в состоянии войны, поэтому это обсуждение следует отложить, это просто невозможно, – подчеркнул он.

Говоря о будущем Украины в Евросоюзе, Навроцкий напомнил, что процессы вступления Польши и Литвы длились много лет, и многое нужно было учитывать.

Сейчас смотрят

– Конечно, я считаю, что Украина должна в будущем быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинская или западная цивилизация. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в ЕС является преждевременной, — отметил президент Польши.

В то же время он отметил, что поляки первыми оказали Украине значительную поддержку в виде военной техники и приняли миллион украинцев.

— Поэтому мы, поляки, считаем, что выполнили урок солидарности наилучшим образом и продолжаем это делать, чувствуя то, что сегодня переживает Украина из-за нападения РФ, — резюмировал польский лидер.

Реакция МИД Украины на заявление Навроцкого

Там говорят , что приняли во внимание заявления президента Польши Кароля Навроцкого о перспективах членства Украины в НАТО и Евросоюзе.

— Исходим из понимания, что будущее безопасности Украины неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое будущее — с ЕС, — говорят в дипломатическом ведомстве.

И напомнили, что участники Коалиции желающих согласились с тем, что евроатлантическое будущее является одной из гарантий безопасности для Киева.

— В то же время важно осознавать, что членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Это не преувеличение, а современные реалии. Подчеркиваем, что эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши, — говорится в заявлении.

Поэтому в МИД убеждены, что обсуждение этого вопроса не является преждевременным, наоборот — оно стратегически необходимо в контексте агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности.

— Высоко ценим продемонстрированное Польшей с 2022 года лидерство в поддержке Украины, в частности предоставлении военной помощи, обеспечении эффективной работы логистического хаба для международной помощи, идущей в Украину, а также гостеприимства для миллионов украинских граждан… Украина продолжает активно работать со всеми партнерами, в том числе и с Польшей, для достижения стратегической цели — полноправного членства в ЕС и НАТО, — подытожили дипломаты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.