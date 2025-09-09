Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал весь цивилизованный мир осудить авиаудар РФ по селу Яровая Донецкой области 9 сентября.

Реакция МИД на удар России по селу Яровая

— Это ужасное преступление требует всемирного осуждения и решительных действий. Мы призываем мир высказаться и действовать немедленно. Мы обращаемся к европейским партнерам, Соединенным Штатам, членам G20 и всем, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, принять меры, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина уже информирует своих партнеров и международные организации о деталях этого преступления.

— И мы ожидаем мощной реакции. Российские преступники должны понести ответственность за это и другие зверства. Российская пропаганда заявляет, что “спасает” людей в Донецкой области, но на самом деле — сбрасывает массированные авиабомбы на мирных жителей, которые пришли получить пенсии. Россия несет только смерть, ужас и разрушение, — добавил Сибига.

Он отметил, что разрушительное санкционное давление и дополнительная поддержка обороны и устойчивости Украины способны остановить российский террор.

В результате удара по селу Яровая Донецкой области днем 9 сентября погиб по меньшей мере 21 человек, еще столько же ранено.

РФ коварно ударила в момент, когда выдавали пенсии.

