Российские войска продолжают убивать людей в Украине. Ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов, поскольку российский диктатор Владимир Путин воспринимает это как разрешение воевать дальше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 9 сентября.

Зеленский об ударе РФ по поселку Яровая

— Сегодня был ужасный удар россиян по поселку Яровая в Донецкой области — управляемой авиабомбой. Россияне точно знали, куда бьют, и точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии, — сказал Зеленский.

По его словам, уже известно о гибели 24 человек и ранении еще 19 людей, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам, заявил Зеленский.

Он обратил внимание, что россияне продолжают убивать, поэтому ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов.

По его мнению, именно это российский диктатор Владимир Путин воспринимает как разрешение воевать дальше, если нет давления и достаточно сильных ответных действий.

Зеленский убежден, что российская экономика и РФ как государство должны чувствовать боль каждый раз, когда убивают и наносят такие удары.

Зеленский об отказе РФ от прекращения огня

Еще с февраля 2025 года россияне отказываются от всех предложений о прекращении огня, заявил президент Украины.

По его словам, неделями Россия не может и не хочет сказать что-то конкретное в ответ Соединенным Штатам Америки о формате встречи лидеров.

Он подчеркнул, что Россия вкладывается только в войну, поэтому нужна сила в ответ.

Украинская сторона говорит об усилении нашей ПВО – нужны более быстрые решения по системам, ЗРК Patriot прежде всего, сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто в этом поддерживает Украину. Он подчеркнул, что встреча в Рамштайне на этой неделе должна дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие.

Зеленский отметил, что сентябрь должен быть результативным для этой программы. Он поблагодарил каждую страну, с которой Украина наращивает двустороннее сотрудничество. Все, что дает больше возможностей защищать жизнь, имеет значение, убежден глава государства.

