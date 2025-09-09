На данный момент не найдено оружие, из которого был убит бывший спикер Верховной Рады и народный депутат Украины Андрей Парубий.

Об этом заявил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец.

Убийство Парубия: почему не найдено оружие

По словам заместителя руководителя прокуратуры, сейчас продолжаются поиски оружия, из которого был убит Андрей Парубий в субботу, 30 августа.

— Люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал (оставил оружие, — Ред.). Это участок лесной местности, — сказал Уманец.

Он рассказал, что на месте преступления найдены восемь гильз. Четыре попали в тело Андрея Парубия.

В понедельник, 1 сентября, в Хмельницкой области задержали 52-летнего жителя Львова Михаила Сцельникова.

Он признался в убийстве Андрея Парубия, назвав причиной месть. По словам подозреваемого в преступлении, его сын с 2023 года считается без вести пропавшим.

Галицкий районный суд Львова переквалифицировал преступление на умышленное убийство.

Правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (Посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

Как рассказал Уманец, после задержания подозреваемый в преступлении дал показания, из которых в прокуратуре сделали вывод, что его мотив и умысел были направлены именно на покушение на жизнь и убийство государственного деятеля.

Заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры объяснил, что правоохранители провели обыск в квартире, где жил подозреваемый.

По его словам, в настоящее время обрабатывается очень большой массив информации, в частности проверяются все версии. Среди них — месть или убийство.

Согласно материалам уголовного дела, во время обыска в квартире подозреваемого нашли боеприпасы и военные знаки отличия, два пиротехнических изделия, 50 гильз и 85 контейнеров для пластиковых гильз.

Кроме этого, правоохранители изъяли лист с выдержкой статей законодательства, флешки, мобильные телефоны, 33 ордена и медали СССР и Украины, 25 значков и металлические звездочки.

В настоящее время 52-летнему подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

