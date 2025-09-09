Бойцы отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого сбили российскую крылатую ракету Искандер-К с зенитной пушечной установки ЗУ-23-2.

Видео уникального уничтожения военные показали в своем Telegram-канале.

Уничтожение Искандера с ЗУ-23-2

Российскую крылатую ракету Искандер-К бойцы бригады зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожили при очередной попытке российских войск атаковать украинскую столицу.

— Сбить крылатую ракету из ЗУшки, которая старше твоего отца, — это большая удача, умноженная на большое мастерство. Парни, уважение! — отметили военные.

На коротком видео видно, как снайпер отслеживает цель, и уже через несколько мгновений происходит поражение.

Напомним, что крылатой ракетой Искандер армия РФ ударила и по зданию Кабмина 7 сентября.

Боевая часть не сработала, вероятно, из-за поражения, однако вспыхнуло горючее.

Согласно последним данным, крылатая ракета Искандер, которой был атакован Кабмин, содержала более 30 иностранных компонентов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

