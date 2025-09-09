Везение и мастерство: в ВСУ показали видео сбития Искандера с зенитной установки
Бойцы отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого сбили российскую крылатую ракету Искандер-К с зенитной пушечной установки ЗУ-23-2.
Видео уникального уничтожения военные показали в своем Telegram-канале.
Уничтожение Искандера с ЗУ-23-2
Российскую крылатую ракету Искандер-К бойцы бригады зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожили при очередной попытке российских войск атаковать украинскую столицу.
— Сбить крылатую ракету из ЗУшки, которая старше твоего отца, — это большая удача, умноженная на большое мастерство.
Парни, уважение! — отметили военные.
На коротком видео видно, как снайпер отслеживает цель, и уже через несколько мгновений происходит поражение.
Напомним, что крылатой ракетой Искандер армия РФ ударила и по зданию Кабмина 7 сентября.
Боевая часть не сработала, вероятно, из-за поражения, однако вспыхнуло горючее.
Согласно последним данным, крылатая ракета Искандер, которой был атакован Кабмин, содержала более 30 иностранных компонентов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.