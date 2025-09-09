Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 9 сентября: минус еще 950 оккупантов и 32 артсистемы
Потери РФ на 9 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 294-е сутки полномасштабной войны достигли 1 090 010 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 9 сентября 2025
- личного состава – около 1 090 010 (+950) человек;
- танков – 11 169 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 261 (+3);
- артиллерийских систем – 32 577 (+32);
- РСЗО – 1 482 (+1);
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 57 504 (+226);
- крылатых ракет – 3 691;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 207 (+72);
- специальной техники – 3 963 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
