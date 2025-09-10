Кабинет министров утвердил программу действий украинского правительства на 2025 год, в которой указаны 12 приоритетов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа действий правительства на 2025 год

По словам Свириденко, среди приоритетов правительства — безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой, культура.

Как объяснила премьер-министр, этот документ — план для решения ключевых вопросов в этих сферах, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в Европейском Союзе.

Свириденко рассказала, что программа была представлена 18 августа народным депутатам, международным партнерам и представителям аналитических центров.

После этого был открыт сбор предложений для доработки документа с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан, сказала премьер-министр Украины.

Всего правительство получило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и активных граждан, пояснила Свириденко.

Она рассказала, что больше всего обращений адресовано Министерству экономики — 184, а Министерству развития общин и территорий — 80.

Большинство предложений учтено полностью или частично, а значительная часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий, подчеркнула премьер-министр Украины.

