Потери врага на 10 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 990 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 295-е сутки полномасштабной войны превысили 1,091 млн.

Потери РФ на 10 сентября 2025 года

личного состава / personnel – около / about 1 091 000 (+990) человек / persons

танков / tanks – 11172 (+3) ед

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 23262 (+1) ед

артиллерийских систем / artillery systems – 32606 (+29) ед

РСЗО / MLRS – 1483 (+1) ед

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) ед

самолетов / aircraft – 422 (+0) ед

вертолетов / helicopters – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 57851 (+347)

крылатые ракеты / cruise missiles – 3691 (+0)

корабли / катера / warships / boats – 28 (+0)

подводные лодки / submarines – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 61290 (+83)

специальная техника / special equipment – ​​3964 (+1)

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

