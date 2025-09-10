Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 10 сентября: ликвидировано 990 оккупантов и почти три десятка артсистем
Потери врага на 10 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 990 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 295-е сутки полномасштабной войны превысили 1,091 млн.
Потери РФ на 10 сентября 2025 года
- личного состава / personnel – около / about 1 091 000 (+990) человек / persons
- танков / tanks – 11172 (+3) ед
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 23262 (+1) ед
- артиллерийских систем / artillery systems – 32606 (+29) ед
- РСЗО / MLRS – 1483 (+1) ед
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) ед
- самолетов / aircraft – 422 (+0) ед
- вертолетов / helicopters – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 57851 (+347)
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3691 (+0)
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0)
- подводные лодки / submarines – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 61290 (+83)
- специальная техника / special equipment – 3964 (+1)
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
