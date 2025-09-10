За бывшую руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу не внесли 20 млн грн залога.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Залог за Татьяну Крупу

9 сентября истек пятидневный срок, в течение которого за Татьяну Крупу должны были внести 20 млн грн залога. Бывшая руководительница областной МСЭК находится под стражей уже 11 месяцев.

В комментарии Суспільному пресс-секретарь Специализированной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк заявила, что в САП примут решение о дальнейших действиях после изучения полного текста решения о мере пресечения и выяснения всех обстоятельств.

Залог за Татьяну Крупу можно внести по истечении пятидневного срока, пока суд не изберет другую меру пресечения.

Что известно о деле Татьяны Крупы

Напомним, что 4 октября 2024 года в Хмельницкой области правоохранители разоблачили бывшую главу областной МСЭК и ее сына в незаконном обогащении. У Татьяны Крупы только наличными нашли около $6 млн в различной валюте. На тот момент Крупа входила в депутатскую фракцию партии Слуга народа.

7 октября Печерский суд Киева избрал Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. Впоследствии сумма залога была уменьшена до 56 млн грн.

11 апреля 2025 года открыли уголовное производство в Польше против Татьяны Крупы. По материалам дела, глава МСЭК Хмельницкой области и члены ее семьи в течение двух лет вывозили деньги в Польшу.

4 сентября Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей под залог в размере 20 млн грн.

