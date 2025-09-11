За экс-главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу внесли 20 млн грн залога, сообщает САП.

Экс-глава Хмельницкой МСЭК вышла из СИЗО под залог

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре прокомментировали сообщение СМИ о том, что бывшая глава Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа вышла на свободу из СИЗО, однако назначенный судом залог не внесла.

— Заметим, что по состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшего главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и исполнения лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей, — пишет САП.

Напомним, что 4 сентября Высший антикоррупционный суд частично изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, что дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.

Татьяну Крупу задержали 4 октября 2024 года, а на следующий день после обысков дома и по месту работы ей объявили подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, глава Хмельницкой МСЭК наладила схему подделки документов для мужчин, желающих избежать военной службы.

В ходе обыска у нее в кабинете следователи обнаружили $100 тыс., медицинские документы с признаками подделки, а также списки уклоняющихся от мобилизации с фамилиями и фиктивными диагнозами. А уже дома у чиновника изъяли $5 млн 244 тыс., 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через разные бизнес-проекты.

