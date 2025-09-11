В четверг, 11 сентября, в Киев с визитом прибыл президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Визит Александра Стубба в Киев: что известно

Ермак рассказал, что в центре переговоров президента Финляндии с главой Украинского государства Владимиром Зеленским будут проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности.

– Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира. Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба, – сказал глава ОП.

Глава МИД Андрей Сибига также подтвердил, что речь будет идти о европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом давлении на Россию и шагах к прочному миру.

Президент Владимир Зеленский добавил, что уже встретился со своим финским коллегой Стуббом. Вместе они почтили память украинских защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину, у Стены памяти в Киеве.

Источник : Офис президента

