В Киев прибыл президент Финляндии Стубб, ожидаются переговоры с Зеленским
В четверг, 11 сентября, в Киев с визитом прибыл президент Финляндии Александр Стубб.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
Визит Александра Стубба в Киев: что известно
Ермак рассказал, что в центре переговоров президента Финляндии с главой Украинского государства Владимиром Зеленским будут проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности.
– Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира. Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба, – сказал глава ОП.
Глава МИД Андрей Сибига также подтвердил, что речь будет идти о европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом давлении на Россию и шагах к прочному миру.
Президент Владимир Зеленский добавил, что уже встретился со своим финским коллегой Стуббом. Вместе они почтили память украинских защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину, у Стены памяти в Киеве.