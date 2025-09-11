Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 11 сентября: ликвидировано 890 оккупантов и более двух десятков артсистем
Потери врага на 11 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 296-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 091 890 человек.
Потери РФ на 11 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 091 890 (+890);
- танков – 11 176 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 264 (+2);
- артиллерийских систем – 32 628 (+22);
- реактивных систем залпового огня – 1 483;
- средств противовоздушной обороны – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);
- крылатых ракет – 3 718 (+27);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);
- специальной техники – 3 964.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
