Потери врага на 11 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 296-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 091 890 человек.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 11 сентября 2025 года

личного состава – около 1 091 890 (+890);

танков – 11 176 (+4);

боевых бронированных машин – 23 264 (+2);

артиллерийских систем – 32 628 (+22);

реактивных систем залпового огня – 1 483;

средств противовоздушной обороны – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);

крылатых ракет – 3 718 (+27);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);

специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.