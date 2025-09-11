Потери врага на 11 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 296-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 091 890 человек.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 11 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 091 890 (+890);
  • танков – 11 176 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 264 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 628 (+22);
  • реактивных систем залпового огня – 1 483;
  • средств противовоздушной обороны – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);
  • крылатых ракет – 3 718 (+27);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);
  • специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Сумах: враг атаковал учебное заведение и жилые дома
Взрывы в Сумах: что произошло сегодня 12 сентября 2025

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.