Основная цель операции НАТО Восточный страж — защита территории стран-членов блока. Вместе с тем альянс продолжает перенимать опыт Украины в сбивании воздушных целей.

Об этом на брифинге сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Интеграция ПВО Украины и НАТО

Так, генерала Алексуса Гринкевича спросили, существует ли конкуренция между потребностями Украины и потребностями самих союзников, не пришло ли время просто полностью интегрироваться с Украиной для борьбы с одним и тем же врагом.

Генерал ответил, что операция Восточный страж прежде всего направлена на защиту территории блока.

— И пока я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий, — сказал Гринкевич.

Алексус Гринкевич положительно оценил опыт Украины и инициативу Евросоюза по строительству «стены против дронов». Это полностью соответствует замыслам НАТО по укреплению сухопутной и воздушной обороны восточного фланга.

— Только что вернувшись из Балтии, где страны инвестируют в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, может быть эффективным. И поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы — это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем, — подчеркнул генерал Гринкевич.

По его словам, странам НАТО есть чему поучиться у Украины.

Верховный главнокомандующий отметил, что Украина имеет хорошо развитую оборонно-промышленную базу, значительный опыт работы с перехватчиками беспилотников.

— У нас есть мощности, у нас есть Объединенный аналитический учебно-тренировочный центр в Польше, который является общим для НАТО и Украины, где мы берем уроки, — добавил Алексус Гринкевич.

