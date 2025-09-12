Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет сотрудничать с Украиной для создания максимально эффективной защиты от российских дронов.

Об этом он сказал после заседания Совета национальной безопасности Польши, сообщает Onet.pl.

Туск о сотрудничестве с Украиной и союзниками

— Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективного противодронового заграждения. В ближайшие часы мы договорились о переговорах и обмене опытом, — подчеркнул премьер Польши.

Туск подчеркнул, что слышал от лидеров Франции, Великобритании, Швеции и Нидерландов не только слова поддержки, но и заявления о непосредственной помощи Польше.

По его словам, в случае Франции речь идет об истребителях Rafale, в Нидерландах говорят о батареях Patriot.

Великобритания будет сотрудничать с Францией в вопросе дополнительной противовоздушной обороны для Польши.

— Мы будем готовы с самыми современными антидроновыми технологиями и не будем экономить. Мы принимаем как важные рекомендации наших военных. Могу вас заверить, что Польша будет стараться тратить деньги на такие системы, которые наиболее эффективно будут реагировать на угрозы. Конечно, деньги не будут препятствием, — добавил Туск.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша готова отправить своих военных в Украину для перенимания опыта в противодействии дронам.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши сообщил, что в воздушном пространстве страны ночью фиксировали 19 российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси.

Четыре БПЛА были сбиты. Один из дронов упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, повредив помещение.

Позже Варшава созвала экстренное заседание правительства, впоследствии НАТО активировало статью 4, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы.

