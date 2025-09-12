Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 12 сентября: минус еще 890 оккупантов и 40 артсистем
Потери РФ на 12 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 297-е сутки полномасштабной войны достигли 1 092 780 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 12 сентября 2025
- личного состава – около 1 092 780 (+890) человек;
- танков – 11 177 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 266 (+2);
- артиллерийских систем – 32 668 (+40);
- РСЗО – 1 485 (+2);
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64);
- специальной техники – 3 964.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
