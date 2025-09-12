Потери РФ на 12 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 297-е сутки полномасштабной войны достигли 1 092 780 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 12 сентября 2025

личного состава – около 1 092 780 (+890) человек;

танков – 11 177 (+1);

боевых бронированных машин – 23 266 (+2);

артиллерийских систем – 32 668 (+40);

РСЗО – 1 485 (+2);

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64);

специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

