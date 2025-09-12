Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны Украины полностью сорвали наступательную операцию российских войск на Сумы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Ставка Зеленского: наступление РФ на Сумы

Главнокомандующий Александр Сырский во время Ставки доложил президенту о ситуации на фронте.

— На сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами, — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, группировка врага на Сумском направлении понесла значительные потери, а потому утратила возможности для продолжения наступления.

Продолжаются активные бои в Донецкой и Запорожской областях. Президент поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери захватчикам.

Также на Ставке присутствующие обсудили потребности украинской армии в оружии – отечественное производство, закупки и помощь от партнеров.

Также на Ставке уделили внимание защите украинского неба — усилению противовоздушной обороны, поставкам соответствующих систем и ракет к ним. Зеленскому доложили о потребностях и имеющихся ресурсах для защиты Украины.

– Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативных поставок, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты – у всех своя часть ответственности, – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Украина имеет хорошие показатели в производстве перехватчиков, а еще важно наращивать подготовку операторов.

Утром 12 сентября россияне нанесли ракетный удар по селу Бытица Сумского района. На данный момент известно о двух погибших и пяти раненых жителях села.

