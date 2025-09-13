Дожди и грозы будут почти всю неделю: прогноз погоды с 13 по 21 сентября

В Украине прогноз погоды в сентябре с 13 по 21 сентября будет переменчивым – от кратковременных дождей и гроз он будет переходить к спокойному состоянию без осадков.

Об этом в комментарии Факты ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода на неделю

По словам синоптика, выходные и начало недели в большинстве областей будут без осадков, погоду будет формировать область высокого давления.

– И только в западных областях периодически, скажем так, то больше, то меньше будет ощущаться влияние атмосферного фронта, который местами будет вызывать кратковременный дождь интенсивностью от небольшого до умеренного, – пояснила Птуха.

Прогноз погоды на выходные 13-14 сентября

По ее словам, 13 сентября днем ожидаются дожди, местами с грозой и порывами ветра с юго-восточного направления 15-18 метров в секунду.

– Температура в целом в ближайшие дни не претерпит значительных изменений. Ночная и утренняя прохлада днем почти повсеместно будет сменяться комфортным теплом, – рассказала синоптик.

Она отметила, что в ночь на 14 сентября ожидается около +8-16°C. При этом на востоке будет несколько прохладнее, +5-11°C, из-за влияния антициклона.

Он спровоцирует меньшую облачность и более интенсивное похолодание ночью.

Дневные максимумы 14 сентября будут комфортными, +18-24°C, а в Закарпатье и Одесской области – до +26°C.

Погода в понедельник 15 сентября

Между тем 15 сентября в западных областях температура ожидается несколько ниже за счет большей облачности. Без осадков. Температура ночью +8-13°С, на побережье морей +12-17°С; днем +20-25°С, на западе страны +16-21°С.

Погода на 16-17 сентября

Птуха сообщает, что середина следующей недели будет спокойной, сохранится погода без осадков, однако на западе все еще местами могут быть кратковременные дожди.

– Температура пока существенных изменений не претерпит, – сказала синоптик.

Ночью ожидается +8-14°С, на побережье морей до +17°С; днем +21-27°С, 17 сентября в западных и большинстве северных областей +18-24°С

Погода на 18 сентября

Птуха предупредила, что в этот день изменения уже начнут ощущаться за счет понижения температур. На западе продолжится периодический дождь, остальные территории – все еще без осадков.

Консультативный прогноз на 19-21 сентября

Наталья Птуха рассказала, что в конце следующей недели в Украине, по прогнозу, будет изменение ситуации, налаживание атмосферных фронтов с северо-запада.

– Они принесут кратковременные дожди и грозы в большинство регионов Украины. Но затем, 20-21 сентября, уже снова может преобладать погода без осадков, – сообщила она.

Температура ночью будет достигать +7-14°С, днем +16-22°С, на юге и востоке страны +20-27°С; 20-22 сентября в Украине возможно понижение температуры на 3-6°С.

