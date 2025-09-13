В Украине уже 1298 дней идет полномасштабная война.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 13 сентября 2025

Какая ситуация сейчас на фронте и где ведутся бои — смотрите на картах, на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 13 сентября 2025

личного состава – около 1 093 730 (950) человек;

танков – 11 181 (+4);

боевых бронированных машин – 23 267 (+1);

артиллерийских систем – 32 707 (+39);

РСЗО – 1 486 (+1);

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61512 (+109);

специальной техники – 3 964.

Ситуация в Украине на 13 сентября 2025 года

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемых авиационных бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодезей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Василовки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверевое, Молодецкое, Новоподгородное, Филия.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороне, Малиевка, Терново, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филии, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.