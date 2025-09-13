Потери врага на 13 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1298 сутки полномасштабной войны достигли 1 093 730 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 13 сентября 2025

личного состава – около 1 093 730 (950) человек;

танков – 11 181 (+4);

боевых бронированных машин – 23 267 (+1);

артиллерийских систем – 32 707 (+39);

РСЗО – 1 486 (+1);

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61512 (+109);

специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

