Потери врага на 13 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1298 сутки полномасштабной войны достигли 1 093 730 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 13 сентября 2025

  • личного состава – около 1 093 730 (950) человек;
  • танков – 11 181 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 267 (+1);
  • артиллерийских систем – 32 707 (+39);
  • РСЗО – 1 486 (+1);
  • средств ПВО – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61512 (+109);
  • специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

