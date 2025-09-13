Малиновская Ангелина, редактор ленты
Потери РФ на 13 сентября: минус еще 950 оккупантов и 4 танка
Потери врага на 13 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1298 сутки полномасштабной войны достигли 1 093 730 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 13 сентября 2025
- личного состава – около 1 093 730 (950) человек;
- танков – 11 181 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 267 (+1);
- артиллерийских систем – 32 707 (+39);
- РСЗО – 1 486 (+1);
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61512 (+109);
- специальной техники – 3 964.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
