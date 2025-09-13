Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Зеленский предоставил Центру Довженко статус национального
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национального Центру Александра Довженко.
Об этом содержится информация на сайте главы государства.
Зеленский присвоил Центру Довженко статус национального: что известно
Государственному предприятию Национальный центр Александра Довженко присвоен статус национального указом президента Украины №677/2025 от 12 сентября 2025 года.
В указе отмечается, что решение принято с учетом весомых достижений предприятия в сохранении, популяризации, исследовании и распространении национального кинематографического наследия в Украине и за рубежом.
Отметим, что Центр занимается архивированием, реставрацией и популяризацией украинского кино, в частности творчества выдающегося режиссера Александра Довженко.
