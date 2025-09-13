Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национального Центру Александра Довженко.

Об этом содержится информация на сайте главы государства.

Зеленский присвоил Центру Довженко статус национального: что известно

Государственному предприятию Национальный центр Александра Довженко присвоен статус национального указом президента Украины №677/2025 от 12 сентября 2025 года.

В указе отмечается, что решение принято с учетом весомых достижений предприятия в сохранении, популяризации, исследовании и распространении национального кинематографического наследия в Украине и за рубежом.

Отметим, что Центр занимается архивированием, реставрацией и популяризацией украинского кино, в частности творчества выдающегося режиссера Александра Довженко.

