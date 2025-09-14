Атака дронов на Польшу, сорванное наступление на Сумы и удары по РФ: обзор событий недели

Большинство погибших – это люди пенсионного возраста.

Атака на корабль ЧФ РФ и взрывы в России

7 сентября Силы специальных операций Украины в сотрудничестве с российским движением сопротивления Черная искра уничтожили ключевую установку первичной переработки нефти Ильского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Эта установка обеспечивает работу всего завода.

11 сентября в акватории Черного моря бойцы Главного управления разведки Минобороны выследили и ударили украинским дроном по кораблю MPSV07 из состава Черноморского флота РФ. На момент атаки корабль MPSV07 осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к Новороссийску.

Удар пришелся в мостик управления с оборудованием навигации и связи. Уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки корабля, а это потребует дорогостоящего ремонта. Стоимость самого корабля около $60 млн, их у россиян четыре.

12 сентября ночью дроны СБУ атаковали российский порт Приморск в Балтийском море, в результате чего остановилась отгрузка нефти.

13 сентября ударные дроны атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в России. Там произошел пожар, в небо тянется столб черного дыма.

30-е заседание Рамштайн

10 сентября состоялось 30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент для Украины Евросоюз собрал 80% из 2 млн боеприпасов.

На заседании договорились направить €6,6 млрд на закупку американского вооружения для ВСУ. Германия передаст два ЗРК Patriot и выделит €300 млн на закупку украинских дальнобойных дронов.

Великобритания выделит деньги на изготовление нескольких тысяч дальнобойных дронов. В Украину их доставят в течение года. Норвегия выделяет $8 млрд для Украины в 2026 году, завершает контрактирование дронов-перехватчиков, а также поставляет вооружение для бригады ВСУ.

Дания и Украина запускают совместное предприятие по производству дальнобойного оружия.

Канада выделяет $220 млн на финансирование украинских дронов и другой военной помощи. Швеция готовит 20-й пакет помощи.

Литва выделяет €30 млн на немецкие системы Patriot. Чехия продолжает поставки более 1 млн боеприпасов в этом году, передает более 80 единиц техники и готовит пакет помощи на €61 млн.

Вскоре в Украину поступит новый пакет помощи от Польши, а в ближайшую неделю 10 тысяч снарядов калибра 155 мм. Нидерланды выделяют €450 млн на поддержку самолетов F-16 и инвестируют в два проекта по deep strike (дальнобойные удары).

Испания передает боеприпасы к ЗРК IRIS-T. Франция ускоряет реализацию совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов, а также передачу самолетов Mirage-2000.

Дроновая атака на Польшу

Ночью 10 сентября во время массированной атаки на Украину 21 российский дрон залетел в воздушное пространство Польши. Вражеские БПЛА и ракеты и раньше фиксировали над страной, однако поляки их не сбивали, потому что цели возвращались в Украину. На этот раз польская и союзническая авиация решили нейтрализовать угрозу. Известно, что беспилотники были именно боевыми.

В результате атаки один частный жилой дом получил повреждения. На найденных беспилотниках обнаружили дополнительные баки с топливом — россияне сделали это, чтобы увеличить дальность полета дронов.

Как отмечает издание Defense Express, Москва готовила дронные атаки на Польшу с июля. На сбитых в Украине дронах уже находили польские SIM-карты и Варшаву об этом предупреждали.

Кроме польских “симок”, в одном из дронов нашли SIM-карту литовского оператора. Поэтому вполне возможно, что Россия готовит свои дроны к полетам над территорией Литвы, чтобы протестировать подключение к сетям местной мобильной связи.

Американский президент Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли случайно залететь в Польшу. Однако эту версию категорически отвергли премьер-министр Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Евросоюз осудил вторжение дронов на территорию Польши и анонсировал новые санкции против РФ.

В правительстве Польши сообщили, что для отражения атаки поднимали истребители F-16 и F-35.

По словам офицера Воздушных сил в резерве, заместителя директора компании-производителя средств РЭБ Анатолия Храпчинского, F-16 и F-35 используют либо ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, либо АIМ-9 Sidewinder. Стоимость АIМ-120 – $1 млн; стоимость АIМ-9X или AIM-9X Block II – примерно $380 тысяч, а АIМ-9X Block II plus – около $400 тысяч.

Анатолий Храпчинский отмечает, что на радарах ударный Шахед и имитатор Гербера светятся одинаково. Реальную угрозу представляют Шахеды, ведь масса взрывчатки в них превышает 50 кг. Военный предполагает, что польские пилоты приняли решение о сбивании только Шахедов уже после визуального контакта с дронами.

— Пилоты отработали в соответствии со стандартами НАТО. В то же время это не соответствует современным требованиям, это на самом деле расточительство, потому что даже стоимость Шахеда значительно ниже стоимости ракет, — говорит Анатолий Храпчинский.

По мнению руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко, атака российских дронов на Польшу показала, что противовоздушная оборона НАТО не готова к таким угрозам.

— В случае массированных атак запас дорогих ракет быстро исчерпывается, процент сбивания будет низким. Только Украина пока имеет опыт построения ПВО из западных комплексов, мобильных огневых групп и зенитных дронов, — сказал Андрей Коваленко.

В комментарии Факты ICTV политолог, доцент КНУ им. Тараса Шевченко Игорь Рейтерович заявил, что атака дронов на Польшу является ничем иным, как сознательной провокацией россиян. Взять хотя бы во внимание, что на дроны навесили дополнительные баки с топливом, чтобы БПЛА точно залетели на территорию Польши.

По мнению политолога, россияне еще будут совершать такие налеты и вполне вероятно, что уже на какую-то другую европейскую страну.

Игорь Рейтерович считает, что реакция Варшавы на дронную атаку должна была быть более сильной. Сейчас Польша перебрасывает войска к границам с Беларусью и РФ, ведь сейчас на территории Беларуси проходят военные учения.

— Полякам нужно было в тот же день сказать, что они провели переговоры с Украиной, договорились по согласованию с Верховной Радой о создании бесполетной зоны на расстоянии 100 километров от границы. Это была бы сильная реакция, — говорит Игорь Рейтерович.

Или же Варшава могла предупредить, что в следующий раз польские войска будут наносить удары по местам запуска дронов, которые потенциально могут нести угрозу Польше.

— Ничего этого не было, не сказали. Плюс очень слабая позиция США, конкретно Трампа, который сказал, что дроны могли случайно зайти в небо Польши. Не было и заявлений о запуске 5 статьи НАТО, потому что есть определенный рациональный страх, как эта статья должна работать в реальности, — говорит политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, очевидно, что Путин этой атакой на Польшу прощупывает, как поведет себя НАТО.

Сейчас кремлевский диктатор выигрывает информационно в этой ситуации, ведь ни Польша, ни НАТО, ни США ничего не сделали в ответ.

— Путин пытается расшатать НАТО изнутри. Посмотрите, довольно большая часть поляков вообще сказала, что в атаке виновата Украина, — говорит политический эксперт.

По его мнению, Путин испытывает НАТО на прочность, имеет ли вообще такая структура право на существование.

Ситуация на фронте

8 сентября военные 425 отдельного штурмового полка Скала полностью взяли под контроль село Заречное Краматорского района Донецкой области.

12 сентября бойцы батальона Шквал 425 ОШП Скала зачистили от врага село Филия на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. Село зачистили и завели союзников.

12 сентября президент Владимир Зеленский после проведенной Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Силы обороны Украины полностью сорвали наступление россиян на Сумы.

По его словам, вражеские войска на Сумском направлении понесли потери, а потому потеряли возможности продвигаться.

Спикер ОСУВ Днепр Алексей Бельский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, что на этой неделе зафиксировано 64 вражеских наступления на Покровском направлении — это рекордное количество. А еще захватчики атаковали сразу на 19 направлениях за день, что тоже является своеобразным рекордом.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в комментарии Фактам ICTV отметил, что продолжается вытеснение россиян на севере Покровского направления. Также враг пытается продвигаться в сторону города Родинское.

— Там, где захватчики пытались прорваться на север, их сейчас становится все меньше и меньше. Хотя ситуация достаточно сложная и интенсивная по всему фронту, — говорит спикер.

Что касается самого Покровска, то там ситуация немного выровнялась. Фиксируются вражеские диверсионные группы в городе, но их сразу уничтожают наши Силы обороны.

13 сентября Генеральный штаб сообщил, что Купянск и его окрестности контролируются Силами обороны Украины. Однако враг пытается накопить силы на северных подступах к городу.