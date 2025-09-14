Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 14 сентября обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 российских оккупантов.

Уничтожение российского ЗРК Бук на ВОТ Запорожской области

В ГУР показали кадры уничтожения российского ЗРК.

— Успешный удар по дорогостоящей цели противника нанесли вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области, — сообщили в разведке.

Сейчас смотрят

По данным украинской разведки, стоимость такого ЗРК Бук-М3 составляет от $40 млн до $50 млн.

Несколько дней назад спецназовцы Главного управления разведки выследили в акватории Черного моря и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.

В момент атаки вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор разместил остатки своего флота.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.