Бойцы ГУР сожгли российский ЗРК Бук стоимостью около $50 млн
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 14 сентября обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 российских оккупантов.
Уничтожение российского ЗРК Бук на ВОТ Запорожской области
В ГУР показали кадры уничтожения российского ЗРК.
— Успешный удар по дорогостоящей цели противника нанесли вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области, — сообщили в разведке.
По данным украинской разведки, стоимость такого ЗРК Бук-М3 составляет от $40 млн до $50 млн.
Несколько дней назад спецназовцы Главного управления разведки выследили в акватории Черного моря и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.
В момент атаки вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор разместил остатки своего флота.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.