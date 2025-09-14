В Киевской области выпустили на маршруты дополнительные автобусы. Это сделали, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, пока продолжается ликвидация повреждений железной дороги в Фастовском районе.

Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Дополнительные автобусы в Киевской области: список

Отмечается, что автобусное сообщение усилили на ключевых направлениях:

Фастов – Киев: еще 9 автобусов;

Васильков – Киев и Боярка – Киев: еще по 4 автобуса;

Калашник добавил, что отправление осуществляется каждые десять минут.

– Чтобы люди могли без лишнего ожидания добраться до места назначения. Наш приоритет – быстрая, безопасная и комфортная доставка пассажиров, – подчеркнул руководитель Киевской ОГА.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Киевской области были слышны взрывы. Генштаб сообщил, что взорвались боеприпасы в поезде, перевозившем военный груз.

Укрзализныця утверждает, что в течение дня возможны задержки отдельных поездов до двух-трех часов, пока они следуют объездными маршрутами.

В 01:28 Укразализныця сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

