Папа Римский прокомментировал роль Ватикана в завершении войны в Украине
Папа Римский Лев XIV прокомментировал роль Ватикана в посредничестве по окончанию войны в Украине.
Об этом говорится в интервью Папы Римского изданию Crux.
Роль Ватикана в отстаивании мира
По словам Льва XIV, он очень хорошо осознает последствия его предложений провести переговоры между Украиной и Россией в Ватикане.
— Я бы различал голос Святого Престола в отстаивании мира и роль посредника, которая, по моему мнению, не так реалистична, как первая. Люди слышали мои различные призывы, что мир является единственным ответом. Бессмысленные убийства людей с обеих сторон – в этом конкретном конфликте, да и в других конфликтах – я думаю, что люди должны как-то проснуться и сказать, что есть другой способ решить это, – говорит Папа Римский.
Он отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине Святой Престол придерживается нейтральной позиции.
— Я думаю, что ряд различных деятелей должны приложить достаточно усилий, чтобы заставить воюющие стороны сказать: Хватит, давайте искать другой способ решить наши распри, — сказал Папа Римский.
По его словам, деятельность Ватикана сосредоточена на поддержке мира и дипломатических инициативах, а не на прямом вмешательстве в конфликт в качестве посредника.
21 мая Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять в Ватикане представителей Украины и России для проведения переговоров о завершении войны.
27 мая государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что в предложении Папы Римского о проведении переговоров между Украиной и РФ речь не идет о посредничестве.