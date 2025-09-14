Россия расширила свое вмешательство в парламентские выборы в Молдове, которые запланированы на 28 сентября, охватив проживающих за границей избирателей, сообщила президент страны Майя Санду.

В комментарии Financial Times Санду заявила, что Кремль в рамках влияния на парламентские выборы усилил свою онлайн-кампанию по дезинформации. К тому же, издание напоминает, что президент полагалась на диаспору, чтобы выиграть второй срок в прошлом году и обеспечить голосование “за” членство страны в ЕС.

– Россияне нацелились на диаспору, – сказала она.

Санду обвинила Кремль в использовании российских православных священников для распространения пропаганды и развертывания сети ботов Матрешка для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных медиа.

По оценке президента страны, Россия потратила эквивалент 1% ВВП Молдовы на вмешательство в 2024 году.

Санду отмечает, что тактика РФ сейчас эволюционирует. По ее словам, находящиеся на зарплате в Москве преступники также используются для провоцирования беспорядков в молдавских тюрьмах.

– Россия использует действительно очень широкий спектр инструментов, пытаясь преодолеть наши институты, – говорит она.

Она подчеркнула, что учитывая давление, которое оказывает РФ, и угрозы, с которыми страна сталкивается, интеграция в ЕС является “единственным способом для нас выжить как демократия”.

– Мы верим, что ЕС должен найти решение, чтобы и Молдова, и Украина смогли перейти к следующим этапам, – говорит она.

Санду назвала предстоящие парламентские выборы последним препятствием на пути Молдовы к вступлению в Евросоюз.

