Потери РФ на 14 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 880 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 299-е сутки полномасштабной войны достигли 1 094 610 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 14 сентября 2025

  • личного состава – около 1 094 610 (+880) человек;
  • танков – 11 184 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 267;
  • артиллерийских систем – 32 749 (+42);
  • РСЗО – 1 487 (+1);
  • средств ПВО – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 614 (+102);
  • специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

