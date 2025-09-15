Украина перед зимой должна выполнить на 100% каждое соглашение о поставках систем противовоздушной обороны, ракет к ним, а также контракты на закупку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Приоритеты внешнеполитической активности на сентябрь – октябрь

По словам Зеленского, главным приоритетом для правительства является получение систем ПВО и полная реализация решений на 30-м заседании Рамштайна.

– Финансы на дроны – чтобы наш потенциал производства был заполнен. Мы работаем с партнерами по финансам в целом на армию – по странам видим, какие партнеры внесут свой вклад, – подчеркнул президент.

Министр обороны Денис Шмыгаль доложил о том, что нужно сделать для усиления обороны. Владимир Зеленский подчеркнул, что в пятницу ожидает всех деталей и ключевых расчетов.

– Предметно – с программой PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие. Более 2 млрд долларов уже в программе, еще полтора миллиарда объявлены. Мы ждем этих поступлений и поставок. И многое зависит от партнеров – хорошая динамика с Европой, мы ожидаем решений от Соединенных Штатов Америки, – говорит президент.

По его словам, Украина предложила Америке купить необходимое количество систем Patriot.

Что касается производства дронов, то Украина дала партнерам серьезные возможности не только инвестировать в производство в Украине, но и расширить промышленность на территории партнеров.

Впервые в истории Украина будет иметь современные совместные оборонные производства с сильными странами, и Дания является одним из лидеров, подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, Россия не собирается останавливаться и строит дальнейшие агрессивные планы. Поэтому сильный потенциал Европы в союзе с США и другими партнерами будет надежной защитой.

Президент подчеркнул, что если на затягивание войны Россией нет ощутимого ответа мира, если санкции и таможенные тарифы откладываются, если РФ безнаказанно запускает дроны по Польше, то Путин будет воспринимать это как разрешение воевать.

