Главнокомандующий Сырский уволил командиров 17-го и 20-го армейских корпусов
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский уволил с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Увольнение Силенко и Китугина
Увольнение командиров связано с их упущениями в управлении войсками. Последствиями такого руководства стали потери личного состава, потери территорий на участках ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.
Владимир Силенко и Максим Китугин продолжат службу на других должностях, отметили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.
12 сентября сообщалось, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.
Главнокомандующий заслушал варианты дальнейших активных действий наших подразделений с целью разгрома группировки противника. Враг перебрасывает группировки для наступления в районе Доброполья, однако наши военные находят эффективные пути уничтожения оккупантов.