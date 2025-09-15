Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский уволил с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Увольнение Силенко и Китугина

Увольнение командиров связано с их упущениями в управлении войсками. Последствиями такого руководства стали потери личного состава, потери территорий на участках ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.

Сейчас смотрят

Владимир Силенко и Максим Китугин продолжат службу на других должностях, отметили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

12 сентября сообщалось, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.

Главнокомандующий заслушал варианты дальнейших активных действий наших подразделений с целью разгрома группировки противника. Враг перебрасывает группировки для наступления в районе Доброполья, однако наши военные находят эффективные пути уничтожения оккупантов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.