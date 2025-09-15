Российские агрессоры с июля начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Таким образом они пытаются разрушить ключевые узловые станции.

Об этом рассказал глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Атаки РФ по железнодорожной инфраструктуре: что задумал Кремль

Перцовский объяснил, что Шахеды массированно атакуют ключевые станции по всей территории Украины.

– Примерами являются атаки на станцию Лозовая, на станцию Синельниково, на станцию Козятин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям, – сообщил он.

По его мнению, речь идет о комплексных атаках, когда под ударом и энергетические подстанции, и пассажирские вокзалы, и локомотивные депо.

– Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен, – рассказал глава Укрзализныци.

Перцовский подчеркнул героизм сотрудников компании, которые, не боясь повторных ударов россиян, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

– Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость, – сообщил Александр Перцовский.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 сентября в Кременчуге Полтавской области российские агрессоры обстреляли мост через Днепр, который принадлежит к инфраструктуре Укрзализныци.

Из-за этого его пришлось временно перекрыть. Ряд поездов курсировали с ограничениями или были временно отменены.

До этого россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Участок Укрзализныци перед Славянском остался без электричества, из-за чего задержалось несколько поездов.

Фото: Укрзализныця

Источник : Укринформ

