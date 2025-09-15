В результате слаженных действий подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии на Добропольском направлении от российских оккупантов зачищены населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

Об этом 15 сентября с ообщает пресс-служба 1-го корпуса НГУ Азов.

Освобождение Панковки на Добропольском направлении

— Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ Азов, продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении, — говорится в сообщении.

Военные говорят, что РФ продолжает наращивать группировку войск и перебрасывать дополнительные резервы на это направление. Речь идет о четырех бригадах пехоты и одном полке морской пехоты.

Однако уверяют, что Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

