Трамп допускает вероятность переговоров Зеленского с Путиным, если он вмешается
Президент США Дональд Трамп считает, что прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным все еще возможны, однако из-за большой ненависти между ними ему придется взять на себя роль посредника.
Об этом он заявил в воскресенье во время общения с журналистами перед вылетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон.
Трамп снова заговорил о саммите Зеленский — Путин
— Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима… Думаю, мне придется вести все переговоры. Мы так или иначе уладим этот вопрос. Они ненавидят друг друга настолько, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться, — сказал американский лидер.
Трамп сказал, что хотел бы остановить войну между Украиной и Россией, но это оказалось гораздо сложнее, чем он сначала думал.
И выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией все-таки состоятся, однако для этого ему “придется взять на себя всю работу”.
— Переговоры будут. Однако, вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом, — резюмировал президент США.
По данным СМИ, во время визита в Малайзию в октябре этого года может состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.