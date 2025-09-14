Украина выступает против некоторых озвученных предложений, в частности, о возвращении РФ ее замороженных активов, если они будут готовы к прекращению огня, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Украина против возвращения РФ замороженных активов

Как отметил руководитель Офиса президента на 20-й ежегодной конференции YES Как нам завершить войну, организованную в Киеве 12-13 сентября Фондом Пинчука, возвращение РФ замороженных активов не является ценой за прекращение огня.

– Все предложения отдать замороженные российские активы в обмен на прекращение огня не являются предметными, ведь агрессор должен заплатить за эту войну, иначе любой диктатор будет повторять такую ​​же стратегию, — сказал Ермак.

Со своей стороны вице-премьер – торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции напомнил, что президент ЕС Урсула фон дер Ляен сделала очень четкое заявление относительно так называемых репарационных займов Украины за счет замороженных активов РФ.

— Очень четко и точно с деталями, что российские активы будут использованы как своеобразное обеспечение займа, который будет погашен только тогда, когда Россия согласится оплатить репарации. Это очень широкие политические рамки, и их нужно разработать как правовой и финансовый инструмент, но заявление очень четкое и публичное. Это означает, что она является передовой в мышлении европейских институций и государств-членов, – подчеркнул Качка.

Он отметил, что проходят дискуссии между европейскими институтами и государствами-членами относительно того, как правильно реализовать решение, учитывая позицию Бельгии как государства-члена, выступающего против конфискации российских средств. Торгпред Украины отметил, что предложенный механизм не предусматривает такой конфискации, и, возможно, Бельгия поддержит эту идею.

— Я надеюсь, что в течение следующих месяцев будет динамика относительно окончательного решения по этому вопросу, — сказал Качка.

