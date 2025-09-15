Потери РФ на 15 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 300-е сутки полномасштабной войны достигли 1 095 520 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 15 сентября 2025

  • личного состава – около 1 095 520 (+910) человек;
  • танков – 11 184;
  • боевых бронированных машин – 23 269 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 784 (+35);
  • РСЗО – 1 488 (+1);
  • средств ПВО – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 698 (+84);
  • специальной техники – 3 965 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

