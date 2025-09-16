Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил результаты ударов по пунктам управления россиян на временно оккупированной территории Донецкой области 8 сентября.

В частности, подтверждено поражение личного состава противника, включая командование.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 16 сентября в Telegram.

Удары по пунктам управления оккупантов 8 сентября: что известно

8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны были поражены командные пункты группировки войск Центр и 41 общевойсковой армии сухопутных войск РФ.

Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.

К слову, 28 августа пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.

Вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены.

Как отметили в ВСУ, удары по этим военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ.

