Главное управление разведки Минобороны провело специальную операцию на территории РФ в районе населенного пункта Щитова в Приморском крае.

Там дислоцируется 47 отдельный десантно-штурмовой батальон 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Сейчас смотрят

Взрывы на российской военной базе: что известно

В 9:00 по местному времени на парковке 47 отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты произошел мощный взрыв, а впоследствии еще один.

Российские паблики сообщают, что на место взрывов прибыло много техники и сотрудников спецслужб.

В воздух подняли вертолет, а при въезде в поселок Щитова окружили район вблизи административных зданий и автостоянок.

Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили.

По данным СМИ, российская сторона называет причиной взрывов якобы инцидент с газовым оборудованием.

На данный момент известно о погибших и раненых оккупантах РФ, однако их точное количество пока неизвестно.

По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия стоят машины скорой помощи.

Стоит отметить, что российская 155 бригада участвовала в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

Это подразделение отличилось особой жестокостью по отношению к местному населению и казнями украинских пленных.

Ранее Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты ударов по пунктам управления россиян в Донецкой области 8 сентября.

По данным Генштаба, подтверждено поражение личного состава противника, включая командование.

Силами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил и беспилотных систем были поражены командные пункты группировки Центр и 41 общевойсковой армии РФ на Покровском направлении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.