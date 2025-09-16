Российские агрессоры утром 16 сентября повторно атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела прогремел взрыв на территории, где находится логистический центр Эпицентра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв на логистическом центре Эпицентра 16 сентября в Киевской области: последствия

Спасатели ночью ликвидировали возгорание автомобиля на территории логистического центра Эпицентра. Однако во время тушения агрессоры повторно ударили по тому же месту, из-за чего загорелись еще два автомобиля ГСЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших среди личного состава спасателей.

– Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте, – прокомментировал ситуацию глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его информации, всего в районе пострадали четыре частных дома, 14 грузовых, 9 легковых автомобилей и складское помещение.

Он пояснил, что ПВО сбили ряд вражеских целей. Обошлось без пострадавших среди населения и попаданий в критическую инфраструктуру.

Также ликвидировано возгорание на промышленном объекте в Фастовском районе.

Пожар в логистическом центре Эпицентра в Киевской области: что еще известно

Позже стало известно, что речь идет об ударе по логистическому центру компании Эпицентр, который находится в Киевской области.

– К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери. За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины, – прокомментировали ситуацию в Эпицентре.

Там также добавили, что по оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков компании Эпицентр в результате российской военной агрессии превысила $1 млрд.

– Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары, мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны, – резюмировали в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Украину 113 беспилотниками различных типов и нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Запорожью.

Фото: Николай Калашник, Эпицентр

