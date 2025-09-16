Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию совместной системы противовоздушной обороны для защиты европейского неба после масштабных российских атак.

Об этом Владимир Зеленский сообщил 16 сентября после ночного обстрела Украины и очередной атаки дронов на Польшу.

Зеленский об атаке на Украину

Украинский лидер призвал к реализации совместной защиты европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны.

— Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось спешно поднимать боевую авиацию и испытывать давление России на свои границы, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Европа обладают всеми необходимыми для этого технологиями. Нужны только инвестиции, желание, а также сильные действия и решения всех партнеров.

Президент Украины напомнил, что после ночных взрывов в Запорожье, которые стали следствием ударов РФ из реактивной артиллерии, спасатели завершили ликвидацию пожаров.

В результате атак 18 человек получили ранения, среди них двое детей. Кроме того, повреждены многочисленные жилые дома.

В Николаевской области в результате обстрела фермы погиб один человек.

Также под ударами оказались Киевская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области – только за эту ночь враг выпустил более сотни дронов и полторы сотни крылатых авиационных бомб КАБ.

К слову, с начала сентября против Украины было применено более 3 500 дронов различных типов, почти 190 ракет и более 2 500 авиационных бомб.

Напомним, 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

По данным польских властей, 21 беспилотник пересек границу страны-члена НАТО.

Инцидент заставил Варшаву стянуть войска к границе и активировать статью 4 НАТО, которая предусматривает консультации между государствами-членами в случае угрозы.

Это привело к запуску операции Восточный страж для усиления обороны восточного фланга альянса.

Накануне над правительственными зданиями в центре Варшавы был «нейтрализован» дрон и задержаны два гражданина Беларуси.

