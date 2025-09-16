Рада приняла закон о создании двух высших административных судов
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании двух специализированных административных судов.
Верховная Рада поддержала создание двух судов
Как отмечается на сайте Верховной Рады, речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.
Они будут иметь общенациональную подсудность. Это означает, что они будут заниматься делами против высших органов власти — Кабинета министров, министерств и других центральных органов исполнительной власти.
Условием МВФ и Европейской комиссии для Украины, закрепленным в Ukraine Facility, было создание этих судов. Это планировали сделать в 2024 году, но процесс затянулся почти на год.
Согласно документам Европейского Союза и Международного валютного фонда, новая система правосудия должна улучшить защиту граждан в спорах с государством.
Закон о создании двух судов: что предусматривает
Этот закон устанавливает, что оба суда будут расположены в Киеве и будут иметь юрисдикцию по всей стране.
В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей объявит конкурс на должности судей.
Для оценки добропорядочности и профессионализма кандидатов создадут экспертный совет, который будет выполнять роль дополнительного предохранителя при отборе.