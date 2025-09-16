Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании двух специализированных административных судов.

Как отмечается на сайте Верховной Рады, речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Они будут иметь общенациональную подсудность. Это означает, что они будут заниматься делами против высших органов власти — Кабинета министров, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Условием МВФ и Европейской комиссии для Украины, закрепленным в Ukraine Facility, было создание этих судов. Это планировали сделать в 2024 году, но процесс затянулся почти на год.

Согласно документам Европейского Союза и Международного валютного фонда, новая система правосудия должна улучшить защиту граждан в спорах с государством.

Закон о создании двух судов: что предусматривает

Этот закон устанавливает, что оба суда будут расположены в Киеве и будут иметь юрисдикцию по всей стране.

В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей объявит конкурс на должности судей.

Для оценки добропорядочности и профессионализма кандидатов создадут экспертный совет, который будет выполнять роль дополнительного предохранителя при отборе.

