Сегодня днем российские военные нанесли удар по фармакадемии в Харькове, вспыхнул пожар, пострадали четыре человека.

Атаку на университет в Харькове прокомментировал Владимир Зеленский.

По его словам, Россия сможет избегать реальной дипломатии и завершения войны до тех пор, пока не почувствует действительно сильных экономических потерь от санкций.

Удар по фармакадемии в Харькове: реакция Зеленского

— Удар по центру Харькова, по зданиям университета. Национальный фармацевтический университет для России – просто мишень, — написал глава государства.

Он добавил, что в течение суток оккупанты также обстреляли реактивной артиллерией и авиабомбами Запорожье, есть погибшие и раненые.

Враг бил по логистическому центру в Киевской области, общинах Сумщины, Харьковщины, Донецкой и Запорожской областей. Продолжаются постоянные артобстрелы Херсона.

— Единственная причина, почему Россия может себе все это позволять – ей не больно. Пока Россия не почувствует своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, — отметил президент.

По его мнению, важно, чтобы “мир реагировал на каждый удар, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны Семерки и Двадцатки не давали России время на войну”.

— Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю нужны. Сильная защита жизни нужна, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, около 10:53 утра 16 сентября россияне нанесли удар Шахедами по Слободскому району Харькова. Дрон попал в здание Национального фармацевтического университета, которое расположено в центральной части города.

Удар вызвал сильный пожар на крыше университета.

Рядом с местом прилета расположен рынок, где в тот момент находилось много людей. Сейчас известно о четырех пострадавших в результате обстрела.

